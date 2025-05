Maltempo, pioggia nell’Ennese, alberi caduti a Piazza Armerina

E’ il giorno dell’allerta meteo arancione sulla Sicilia. Per oggi giovedì 15 maggio sono annunciate forti piogge che hanno preoccupato molti sindaci della Sicilia e dell’Ennese: scuole chiuse a Piazza Armerina, Aidone e Gagliano.

Gli interventi, alberi caduti e smottamenti

Nelle prime ore del mattino, ad Enna, la pioggia è stata battente ma dai riscontri con il personale della Protezione civile non sono emerse della criticità. A Piazza Armerina, stessa situazione ma dalle informazioni fornite dal sindaco in alcune zone, in particolare nelle periferie, ci sono stati degli alberi caduti sotto i colpi delle raffiche di vento. Ci sono stati anche degli smottamenti ma non ci sarebbero persone in difficoltà, almeno non per ora.

Le previsioni nel pomeriggio

Nel pomeriggio, stando alle informazioni filtrate dalla Protezione civile, dovrebbero esserci dei peggioramenti ma come spesso accade tutto può essere ribaltato nell’arco di poche ore. I sindaci e le Protezioni civili locali sono pronti in caso di precipitazioni forti ed allee 16 è atteso il bollettino in merito alla situazione di domani 16 maggio.