Palestre scolastiche chiuse, Bruno, “dove è l’amministrazione del fare?”

Palestre scolastiche sotto la lente di ingrandimento del consigliere di opposizione di Valguarnera Angelo Bruno. Lo stesso- attraverso una nota inviata alla nostra redazione- si chiede che fine hanno fatto i lavori presso le palestre dei plessi Mazzini e Lanza.

La stoccata alla sindaca

“Non so quante volte- afferma- sono state calendarizzate e sbandierate la consegna e l’inaugurazione

di queste due palestre. Eppure siamo a metà maggio, la scuola volge al termine e né i consiglieri né tantomeno la cittadinanza ne ha contezza. Un’occasione persa -aggiunge ironicamente- per l’amministrazione del fare”. Bruno inoltre si chiede cosa possa essere successo e perché questo lungo ed interminabile ritardo. “L’ultima notizia ufficiale – tiene a far sapere- risale al 23 gennaio scorso, allorquando un autorevole assessore aveva dichiarato che mentre la palestra Mazzini era pronta e

dovevano effettuarsi solo i lavori di pulizia, per cui la consegna sarebbe avvenuta nel mese di febbraio, per il plesso Lanza invece mancava solo qualche piccolo dettaglio”.

Le promesse non mantenute

Ma non è stato così. Per Bruno che se ne fa ora un cruccio, la promessa da parte dell’amministrazione era quella di consegnare le palestre all’inizio dello scorso anno scolastico, ovverossia nel settembre scorso. “Adesso – conclude- auspico di avere riscontri certi, nella speranza che almeno per la chiusura dell’anno

scolastico verranno consegnate, per essere usufruibili all’inizio del prossimo”.