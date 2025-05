Grossi rallentamenti sulla A19 in prossimità degli svincoli tra Enna e Caltanissetta. Il blocco di un mezzo pesante, andato in avaria, ha di fatto paralizzato la circolazione in direzione Palermo, per cui si sono registrate code di oltre 3 km. Sul posto, si sono recati il personale dell’Anas e della Polizia stradale