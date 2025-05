Truck Day sabato e domenica ad Enna

La CNA di Enna e l’Associazione Camionisti di Regalbuto annunciano con entusiasmo il 2° Truck Day & 1° Raduno Regionale – L’Evento dei Giganti della Strada, che si terrà sabato 24 e domenica 25 maggio 2025, nel cuore del capoluogo ennese. La manifestazione si svolgerà tra Piazza Europa, Piazza San Sebastiano e Via IV Novembre, trasformando l’intera zona in un grande palcoscenico dedicato al mondo dei motori e alla cultura dell’autotrasporto.

L’evento, patrocinato dal Comune di Enna e sostenuto dalle aziende COVIN e TRAMEC, vede il coinvolgimento diretto di artigiani e commercianti della zona Monte, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, la professionalità dei trasportatori e creare un momento di festa aperto a tutti.

SABATO 24 MAGGIO

Dalle ore 16:00 – Arrivo e sistemazione dei mezzi partecipanti: camion decorati, auto d’epoca, vespe, fuoristrada, moto e camper invaderanno le tre aree della zona monte di Enna con una straordinaria esposizione a cielo aperto.

Durante il pomeriggio – Stand di street food con prodotti tipici, animazione e attività per grandi e piccoli lungo tutta l’area della manifestazione.

Dalle ore 21:00 – “MUSICA SOTTO LE STELLE”: grande serata di spettacoli con DJ set, giochi di luce, danze sensuali e performance sul cubo. Un momento di divertimento e socialità in una cornice suggestiva e coinvolgente.

DOMENICA 25 MAGGIO

Ore 10:30 – Convegno “La professione dell’autotrasportatore e la sicurezza stradale”, moderato dalla giornalista Pierelisa Rizzo, con la partecipazione delle forze dell’ordine, autorità locali e rappresentanti del settore. Un’occasione per affrontare con serietà e visione i temi della legalità, della sicurezza e del futuro dell’autotrasporto.

A seguire – Benedizione dei mezzi da parte del clero locale, in un momento carico di significato per tutta la categoria.

Subito dopo – Esibizione di un gruppo folkloristico di Regalbuto in omaggio alle forze dell’ordine e alle autorità presenti, con musiche e danze tradizionali che richiamano l’identità e l’orgoglio della nostra terra.

Il 2° Truck Day & 1° Raduno Regionale è un evento gratuito, pensato per tutta la cittadinanza, le famiglie, gli operatori e gli appassionati dei motori. Un’occasione unica per vivere Enna in modo diverso, tra passione, festa e consapevolezza