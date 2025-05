Incidente sulla Sp4, grave un motociclista

Grave incidente stradale stamane verso le ore 8 sulla Sp4, alle porte di Valguarnera. Un motociclista che lavora a Valguarnera e proveniente da Piazza Armerina, mentre percorreva la statale a bordo di una grossa moto ha impattato con una Fiat Punto con a bordo due anziani coniugi. L’auto, pare uscisse da una delle traversine di campagna, di contrada Cafeci ma sulla vicenda sono in corso gli accertamenti.

L’elisoccorso

Sul posto si sono recati subito dopo i carabinieri del luogo, un’ambulanza del 118, un elisoccorso ed i vigili del fuoco. L’impatto, dalla dinamica, sarebbe stato molto violento tanto che il motociclista

che ha riportato diverse fratture multiple in tutto il corpo, è stato trasportato d’urgenza a bordo dell’elisoccorso, presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e vista la delicatezza della situazione, condotto

in sala operatoria. Dopo l’intervento è stato intubato e portato in sala rianimazione. La prognosi al momento è riservata.