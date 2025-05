Battiti & Respiri: Campisi e Compagno portano il loro nuovo spettacolo musicale al Garage Arts Platorm di Enna Bassa

Il Garage presenta sabato 24 maggio alle 21 il nuovo spettacolo musicale di Davide Campisi e Salvo Compagno dal titolo BATTITI E RESPIRI, in cui la voce batte e le percussioni raccontano. L’idea di questo concerto nasce dal desiderio dei due musicisti di incontrarsi come percussionisti e di fare incontrare i suoni dei tamburi a cornice e della voce della musica popolare del meridione d’Italia, con i suoni del sud del mondo passando dall’Africa, all’India e fino al Sud America. Ne scaturisce un racconto dalle emozioni profonde e dalle atmosfere ancestrali che culla con suoni mai gridati e con voci mai troppo percosse, un concerto di battiti e respiri. Formazione: Davide Campisi con tamburi a cornice e voce, Salvo Compagno con pandeiro, cajon, percussioni e voce.

L’ingresso è di 10 euro (7 ridotto studenti) con tessera garage 24-25, in via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa. Per informazioni e prenotazioni contattare: garage.enna@gmail.com, 340 96 55 369 (Claudio), 366 87 25 778 (Mario).



Davide Campisi all’età di 16 anni intraprende lo studio della batteria partecipando a diversi corsi nazionali. Ha un’esperienza ventennale su stili e tecniche degli strumenti ritmici della tradizione musicale popolare del Sud Italia: i Tamburi a Cornice, con i quali ha affiancato diversi musicisti di fama nazionale e internazionale. Fin dai primissimi approcci con lo strumento porta avanti la ricerca sui ritmi ancestrali del sud Italia, del mediterraneo e della world music in generale, coniugandola abilmente con la sperimentazione di forme sonore e tecniche espressive nuove e contemporanee. Promuove da tempo il suo percorso da solista nonchè collaborazioni con altri musicisti con i quali ha realizzato progetti discografici, oltre che opere audiovisive, in qualità di percussionista o di autore ed esecutore di colonne sonore. Ha portato il suono e le vibrazioni dei suoi tamburi oltre che in Italia, in paesi Europei come Francia e Germania ed extraeuropei. Dal 2005 conduce corsi di tamburo a cornice come percorsi a sé o integrati ad altre forme e tecniche di espressione artistiche quali teatro e danza.



Salvo Compagno ha collaborato come percussionista con i seguenti artisti: Moreno Veloso, Domenico Lancellotti, Orquestra Imperial, Cesare Basile, Ut Comma, Aesdana, Asteriskos, Mario Incudine, Antonella Ruggiero, BandaLuna, Massimo De Maria, Taberna Mylensis, Jerusa Barros, Teatro Ditirammu, Orchestra Jazz Siciliana (Fondazione Brass Group), Beati Paoli, Fabrizio Cammarata, Edoardo De Angelis, Lucilla Galeazzi, Hevia, Simone Cristicchi, Sarah Jane Morris, Nick The Night Fly, Open Jazz Orchestra di Mimmo Cafiero (Associazione Siciliana Musica Insieme), Rita Collura, Ruggiero Mascellino, Rita Marcotulli, Massimo La Guardia, DonSettimo, Toti Poeta, Lucina Lanzara, Aida Satta Flores, Almadina, OID (OrchestraInstabileDisaccordo), Gianni Gebbia, Davide Enia, Iarin Munari, Orchestra Jazz del Conservatorio ‘V. Bellini’ di Palermo, Roy Paci, Alejandra Bertolino Garcia, Francesca Incudine, Tony Canto, Kaballà, Fabrizio Cammarata e Antonio Di Martino. È autore e percussionista per e con il gruppo musicale AKKURA. Insegnante di Percussioni per bimbi e ragazzi, svolge anche attività di formazione per docenti e operatori professionali.







Luogo: Garage Arts Platform, via Leonardo da Vinci , 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00

Artista: Davide Campisi e Salvo Compagno

Prezzo: 10.00