Valguarnera, erogatori d’acqua nelle scuole e bonifica del cimitero

Installati degli erogatori di acqua presso i plessi scolastici Lanza, Pavone e Mazzini a Valguarnera. A comunicarlo l’assessore al ramo Carmelo Auzzino. Tutto ciò, grazie a un finanziamento della S.R.R. Questa iniziativa- comunica l’assessore- nasce con l’obiettivo di favorire comportamenti sostenibili e responsabili, offrendo a studenti e personale la possibilità di ridurre l’utilizzo delle bottigliette di plastica monouso, in un’ottica di maggiore rispetto per l’ambiente.”

Gli interventi nel camposanto

Auzzino inoltre comunica che è stata effettuata la manutenzione straordinaria del taglio delle erbacee

presso il cimitero comunale, al fine di garantire decoro e ordine in un luogo così importante per la nostra comunità. E che sempre presso il cimitero, sono state consegnate 9 nuove scale di varie misure, in

sostituzione di quelle danneggiate. “Un intervento necessario per la sicurezza e la funzionalità della struttura. Ringrazio gli uffici comunali e tutti coloro che, con impegno e dedizione, lavorano quotidianamente per migliorare i servizi e la qualità della vita nella nostra città.”

Le denunce sullo stato del cimitero

Sul cimitero, sulle scale così come su molte strade cittadine si sono consumate nelle settimane scorse parecchie critiche social, alcune anche pesanti, con tanto di foto e video che segnalavano l’indecoroso

stato in cui versava da tempo il luogo sacro. Quasi uno sfregio ai morti. L’auspicio è che non si arrivi più in ritardo per il taglio delle erbacce in luoghi simbolo e sacri per ogni comunità, considerato che gli interventi si possano programmare per tempo senza attirare le ire della gente.