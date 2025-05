Acqua inquinata a Leonforte, per gestore è ok ma il sindaco non si fida, “aspetto l’Asp”

Resta in vigore l’ordinanza del sindaco di Leonforte sul divieto dell’uso dell’acqua nella zona da contrada Catena in su, la zona nord del paese, nonostante le rassicurazioni di AcquaEnna.

I controlli di AcquaEnna

“Ieri mattina il gestore AcquaEnna ha effettuato degli esami con nuovi prelievi dalla vasca Pianetti, i parametri dell’acqua prelevata sono positivi e i limiti di inquinamento sono rientrati e secondo il gestore l’acqua è potabile” riferisce il sindaco di Leonforte.

I campionamenti

Ci sono stati anche i campionamenti da parte dell’Asp di Enna ma non sono stati resi ancora noti i risultati. “Aspettiamo la conferma ufficiale del rientro dei limiti dei parametri di inquinamento dell’acqua, per revocare l’ordinanza” dice ancora Livolsi.

Lo stesso primo cittadino afferma che la vasca Pianetti, quella in cui è stata accertato l’inquinamento microbiologico, “è in continuo monitoraggio e che appena avremo la comunicazione finale dell’Asp di Enna si potrà usare l’acqua per uso umano”.

Livolsi, “gestione non è del Comune”

Livolsi ricorda che si può utilizzare l’acqua, basta che non si beva, ed allo stesso tempo si smarca da responsabilità. “Volevo solo ricordare che la gestione e distribuzione dell’acqua non è del comune, che comunque vigila affinché tutti i controlli siano correttamente effettuati”