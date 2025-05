L’acqua a Leonforte torna ad essere buona, via libera dall’Asp

L’Asp di Enna ha accertato che i valori dell’acqua contenuta nella vasca di contrada Pianetti, a Leonforte, sono tornati nei parametri previsti dalla legge. Insomma, l’acqua è adesso potabile e potrà essere usata dai residenti, ricadenti nella zona tra contrada Catena a salire, nella zona nord del paese, dopo l’ordinanza dei giorni scorsi firmata dal sindaco, Piero Livolsi.

Le parole del sindaco

“Per fortuna tutto è rientrato e dato che il prelievo è avvenuto ieri mattina i parametri già da ieri erano positivi. Ci scusiamo, comunque, per l’accaduto non riferibile a nostre attività. Finita l’emergenza, a breve anche l’ordinanza sarà revocata”.

Cosa era successo

Nei giorni scorsi, l’Asp aveva eseguito un controllo in una delle due vasche di Leonforte, in particolare in contrada Pianetti. Al termine delle verifiche, era emerso un inquinamento microbiologico dell’acqua e come sostenuto dal direttore del Sian, servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Asp, sono stati riscontrati “valori di alcuni parametri non sono conformi al consumo umano”. I successivi controlli hanno accertato che non c’è più inquinamento