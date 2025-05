Cif Valguarnera, Giarrizzo neo presidente, ecco i nomi del direttivo

Si rinnovano le cariche sociali al CIF di Valguarnera. La professoressa Giarrizzo Maria Rita è stata eletta all’unanimità Presidente del CIF mentre l’organo direttivo risulta così composto: Graziella Burgo, Lucia Costanzo , Marisa Di Pane, Filipp Greco, Salvina Leanza, Lucia Liberti, Graziella Oliveri, Tanina Prato e Maria Rita Sardella

Il programma di Giarrizzo

La neo Presidente Giarrizzo, dopo avere ringraziato le socie per la fiducia riposta, ha tracciato le linee guida per il prossimo futuro affermando che: “Occorre fare da ponte tra i valori cristiani, che fanno parte del nostro DNA, e la società civile. Questo sarà il nostro obiettivo: vivere il nostro tempo partecipando alla vita sociale della nostra comunità. Un altro compito che ritengo prioritario sarà quello di coinvolgere

nella nostra associazione le nuove generazioni, sono loro il nostro futuro e siamo noi che dobbiamo guidarli offrendo una prospettiva per un futuro di pace e di condivisione di valori”.

Il saluto dalla presidente uscente

La professoressa Salvina Leanza, nella qualità di Presidente uscente, nel ringraziare quanti l’hanno collaborata nel suo lungo percorso ha dichiarato: “In questi otto anni sono stati realizzati eventi inerenti varie tematiche: il rapporto intergenerazionale, la democrazia come strumento per sviluppare una società aperta e partecipata, l’integrazione multiculturale, il corretto utilizzo delle nuove tecnologie, presentazione di libri, esposizione di dipinti, visite culturali e partecipazione a rappresentazioni teatrali. Nulla di tutto questo si sarebbe potuto realizzare senza il sostegno del gruppo dirigente locale, provinciale, regionale e di tutte le associate del CIF. Un ringraziamento particolare va al Circolo Unione, nella persona del suo Presidente Salvatore Di Vita, con il quale abbiamo avuto il piacere di collaborare

nell’organizzazione di varie manifestazioni culturali e sociali. Infine, permettetemi di ringraziare la Vice segretaria provinciale del CIF, nonché mia cara amica, Graziella Oliveri che mi ha supportata e guidata durante questo lungo periodo. Auguro a chi mi succederà di vivere le mie stesse emozioni e di presiedere questa associazione con passione e dedizione”.