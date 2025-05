Cambio medico, gli orari per recarsi all’ex Inam

Si informa la cittadinanza che, essendo andato in quiescenza un Medico di Medicina Generale, al fine di assegnare ai pazienti il nuovo medico, dal 3/06/2025 e fino al 13/06/2025, gli sportelli dell’Ufficio Cambio Medico, siti a Enna Alta presso il Poliambulatorio ex INAM in via Calascibetta 1, piano I, saranno aperti tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00.