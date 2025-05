Enna conoscerla per Amarla, Pro Loco incontra De Luca per parlare di centro storico

Nell’ambito del progetto “????: ?????????? ??? ?????? ” ideato e messo in atto dalla Pro Loco di Enna giovedì scorso c’è stato un momento di confronto con l’assessore Giancarlo Vasco che ha “raccontato” un Comune che si avvicina ai cittadini, ha risposto con pazienza e professionalità alle tante domande poste dai soci pro loco e cittadini ennesi che si sono radunati all’interno del circolo Pro Loco per “Incontri fuori dal….Comune”.

Si è parlato di verde, alberi, cimitero e tantissimo altro in un dibattito composto e amichevole. Il prossimo incontro sarà il 5 Giugno con l’assessore De Luca per discutere di commercio e centro storico.

Un altro importante tassello di questo progetto è rappresentato dalle visite guidate in città, infatti venerdì passeggiata in città in compagnia della guida turistica autorizzata Luisa Gardali che ha fatto conoscere la nostra città sotto il profilo storico-culturale, in luoghi carichi di storia, dove le tracce del passato si manifestano in monumenti, arte, tradizioni e abitudini. È un contesto complesso e dinamico, in cui si intrecciano diverse epoche e influenze culturali. Non basta guardare il Duomo per dire di conoscerlo, bisogna dissetarsi alla inesauribile fonte delle guide turistiche per capire il perché di ogni opera d’arte, cosa pensava e ci vuole tramandare l’artista. Il prossimo incontro sarà la seconda metà di giugno con nuovi luoghi da imparare a conoscere davvero.