Festa della Repubblica, tutti in fila sulla A19 per il cantiere dell’Anas

Quindici chilometri di coda per superare un maxi cantiere della A19 tra Casteldaccia e Altavilla. Per tantissimi automobilisti la gita fuori porta nel giorno della festa della Repubblica è stata contrassegnata da una lunga coda in uscita da Palermo verso il mare.

Il caos

Per superare il tappo e percorrere pochi chilometri oltre un’ora e mezza il tempo necessario. In tanti automobilisti hanno utilizzato la corsia di emergenza per cercare di superare la coda.

Le proteste

“Non si comprende perché, visto che c’era la carreggiata in direzione del capoluogo completamente libera, non è stato pensato di istituire un restringimento di carreggiata in direzione di Catania per creare una via di fuga a tanti che si trovavano in coda – dicono alcuni automobilisti – Una soluzione simile si potrebbe realizzare anche al ritorno quando la sera in tantissimi torneranno verso il capoluogo siciliano. I tecnici Anas dovrebbe trovare soluzioni e non lasciare gli automobilisti in coda sotto il sole per ore”.