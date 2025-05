A19 bloccata a Enna, Tir perde un carico di travi in cemento

E’ praticamente bloccata l’A19 all’altezza di Enna in direzione di Palermo. Il carico di un Tir, che trasportava travi in cemento armato, è finito sulla strada, per fortuna non ci sono state conseguenze né per il conducente né per gli altri veicoli che si trovavano a ridosso del mezzo pesante.

Uscita obbligatoria a Enna

Il traffico è paralizzato, si sono già formate delle lunghe code e così la Polizia stradale del comando provinciale di Enna ha disposto un percorso alternativo: è obbligatoria, per poter proseguire verso Palermo, l’uscita allo svincolo di Enna per poi proseguire verso la Statale 117 Bis.