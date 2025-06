Festa dei carabinieri ad Enna tra tradizione ed emozione

Si è celebrata ad Enna la festa dei carabinieri in occasione del 211 esimo anniversario di costituzione dell’Arma. Nel corso della cerimonia ad Enna, a cui hanno preso parte le massime autorità civili e militari della provincia, sono state assegnate le onorificenze ai carabinieri che si sono distinti in operazioni portate a termine. Tanta l’emozione per chi ha ricevuto il premio così come per i familiari dei militari che hanno partecipato in massa all’evento.

Le parole del presidente della Repubblica

“L’Arma è chiamata a importanti sforzi operativi, anche imponenti come dimensioni e come natura, nella lotta alla criminalità comune alle infiltrazioni nel sistema economico nelle istituzioni, alla minaccia terroristica che vede una impegnativa opera di prevenzione, agli scenari cui partecipa in missioni di pace di carattere internazionale”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo i vertici dell’Arma dei Carabinieri nell’anniversario della fondazione.