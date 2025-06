Festa dell’Arma, ecco tutti i carabinieri premiati

Alla festa dei carabinieri sono state assegnate le onorificenze ai militari che si sono distinti in operazioni portate a termine. Tanta l’emozione per chi ha ricevuto il premio così come per i familiari dei militari che hanno partecipato in massa all’evento.

I premiati

E’ stato conferito l’Encomio del Comandante Interregionale ai Luogotenenti CS Luca Basilotta, Massimo Vitale e Vincenzo Russo, ai Marescialli Capo Gaspare Cafiso e Marco Canzonieri, al Brigadiere Mario Niffeci, all’Appuntato Scelto Mario Clemente, effettivi al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Enna, ed al Maresciallo Ordinario Lorenzo Giannuzzo in servizio alla Stazione di Valguarnera, per aver tratto in arresto un latitante nel catanese, colpito da misura cautelare in carcere per un omicidio consumato nel citato Comune ennese nel 2023.

È stato tributato l’Encomio del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia al Maresciallo Ordinario Salvatore Dragotta ed al Vice Brigadiere Angelo Savoca, anch’essi in servizio presso il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, per aver evidenziato elevata professionalità nelle indagini nei confronti di alcuni autori di truffe ai danni di anziani attuate nella provincia con il metodo del sedicente Carabiniere, concluse con l’emissione di misura cautelare nei loro confronti.

Dopodichè al Luogotenente CS Rosario Alessandro, Comandante della Stazione CC di Barrafranca, il Luogotenente Gaetano Ortoleva, il Brig. Capo Antonino Mazzurco, i Brigadieri Giampiero Cannizzaro e Renzo Marco Brualetto, addetti al NOR della Compagnia di Piazza Armerina, e il Maresciallo Capo Marco Canzonieri e il Vice Brigadiere Giacomo Lattuca, addetti al Nucleo Investigativo, è stato tributato l’Encomio del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia per aver evidenziato elevata professionalità e particolare intuito investigativo in un’indagine nei confronti di un gruppo criminale operante a Barrafranca dedito alla coltivazione ed al traffico di sostanze stupefacenti che si concludeva con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di sette indagati.

Infine vi è l’encomio del Comandante della Legione Carabinieri Lombardia al Vice Brigadiere Roberto Salvatore Marrandino, ora effettivo alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Enna, per aver sviluppato e portato a termine un’indagine che consentiva l’esecuzione di provvedimenti delle Autorità Giudiziarie nei confronti di due giovani responsabili di una feroce aggressione del responsabile di una struttura minorile a Milano.