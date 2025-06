Liberi consorzi, vertice ad Enna dei 6 segretari provinciali

Il Libero Consorzio Comunale di Enna ospiterà, nella sala riunioni dell’Ente, venerdì 6 giugno alle ore 10 e 30 i sei segretari provinciali delle ex Province siciliane. A convocare l’incontro il segretario generale di Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano per discutere di revisione degli Statuti e dei Regolamenti dei Consigli dei Liberi Consorzi Comunali. Il tavolo tecnico segue il confronto istituzionale che si è svolto a Palermo lo scorso 20 maggio presso la sede dell’ANCI Sicilia, che ha rappresentato il primo momento di incontro tra i Presidenti dei Liberi Consorzi Comunali, dopo oltre 12 anni di commissariamenti.

Proprio in quella occasione è emersa la necessità di proseguire l’approfondimento tecnico avviato convocando una riunione questa volta rivolta anche ai Segretari Generali dei Liberi Consorzi per una rilettura degli Statuti e dei Regolamenti di funzionamento dei Consigli dei Liberi Consorzi alla luce delle nuove esigenze di questi Enti. L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi su orientamenti condivisi e individuare soluzioni comuni rispetto a adempimenti che rivestono un’importanza strategica per l’assetto istituzionale dei Liberi Consorzi.

“Ospitare qui a Enna il tavolo tecnico promosso dall’Anci Sicilia – ha dichiarato il presidente, Piero Capizzi- è per noi un motivo di stimolo. Avviare una nuova riflessione e una discussione sullo quello che dovrà essere l’assetto istituzionale di questi enti è fondamentale perché obiettivo comune sarà quello di ridare slancio e dignità a questi enti di area vasta che dovranno riprendere a svolgere un ruolo di coordinamento e di sintesi per i territori”.