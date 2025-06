Radio Italia, Annalisa, The Kolors, Rose Villain ed altri big in concerto

Il Foro Italico di Palermo torna ad essere il cuore pulsante della musica italiana: venerdì 27 giugno 2025 a partire dalle 20.40 riecco Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento gratuito più atteso dell’estate. Dopo il successo di Milano in Piazza Duomo, il format firmato Radio Italia si prepara a far vibrare la Sicilia con un cast spaziale, accompagnato dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

I big della musica italiana

Sul palco saliranno nomi amatissimi del panorama musicale italiano: Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai e The Kolors. Alla conduzione, le voci più note di Radio Italia e, come sempre, l’energia contagiosa di un pubblico pronto a cantare a squarciagola.

Noemi

Tra gli ospiti della conferenza stampa anche Noemi, con un intervento ricco di calore: “Sono contenta di tornare in Sicilia, che per me è casa. Ringrazio Mario perché questo concerto valorizza la musica dal vivo, un’esperienza culturale importantissima.” La cantante ha anche condiviso un ricordo d’infanzia: “Mio padre è un musicista. Quando ero bambina mi portava nei negozi di dischi: lì è nata la mia passione.” L’artista ha concluso con un messaggio sentito: “Sono orgogliosa di far parte di questo meraviglioso cast e di rappresentarlo. Viva Palermo e viva Radio Italia!“