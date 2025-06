Gare a velocità folle in scooter, allarme a Valguarnera (VIDEO)

Gare in scooter a velocità folle in piena città con marmitte talmente rumorose da svegliare i residenti. E’ quanto accade puntualmente a Valguarnera ed ormai sono tante le proteste e richieste di intervento alle forze dell’ordine per fermare questa pericolosa abitudine che, comunque, è in voga dappertutto.

Le immagini dei residenti

E per sensibilizzare il problema, alcuni abitanti, svegliati in piena notte dopo l’ennesima corsa in scooter, hanno deciso di riprendere una frazione di questa gara con i loro telefonini, postando le immagini sui social.

Rischio per l’incolumità fisica

Un modo per spingere le istituzioni a prendere provvedimenti anche perché, a parte il fastidio, il rischio per l’incolumità fisica è elevatissima, non solo per i pedoni, che potrebbero essere travolti, ma anche per gli stessi giovani in sella ai rumorosissimi ciclomotori.

I costi sanitari

Gli incidenti stradali hanno un impatto significativo sui costi sanitari, e queste conseguenze economiche si manifestano in diversi modi e sono tutti a carico della collettività. Ci sono i costi di pronto soccorso e ospedalizzazione: le cure immediate dopo un incidente, incluse ambulanze, interventi d’urgenza e ricoveri ospedalieri, sono molto costose. E poi ci sono i costi per trattamenti medici e chirurgici: fratture, lesioni interne, traumi cranici e altri danni fisici richiedono interventi specialistici e spesso più operazioni chirurgiche. Terapie farmacologiche, anestesie e procedure di riabilitazione aumentano i costi.