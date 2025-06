No ai massacri a Gaza, in piazza l’opposizione di Enna

Le forze di opposizione di Enna parteciperanno alla manifestazione organizzata dall’Arci di Enna contro i massacri a Gaza che si terrà il 14 giugno alle 18,30 in piazza Umberto.

Le forze di opposizione

“Riteniamo – si legge nella nota – doveroso unirci a questo appello collettivo, ampio e plurale, che invita a una presa di posizione pubblica e visibile contro le atrocità in corso a Gaza e contro il silenzio assordante che le accompagna. Non si può restare inermi di fronte a migliaia di vite spezzate, alla negazione dei diritti fondamentali, al disprezzo sistematico del diritto internazionale”.

L’appello

Da Enna, si alza la voce per chiedere “il cessate il fuoco immediato, La protezione internazionale per il popolo palestinese, Il riconoscimento dello Stato di Palestina, Il rispetto delle decisioni della Corte Penale Internazionale, Scendiamo in piazza per la pace, la giustizia e la libertà, senza ambiguità”. Le forze di opposizione hanno anche lanciato un appello alla popolazione per partecipare alla manifestazione