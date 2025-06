Al via i lavori per il bar nell’ospedale di Enna

Sono iniziati i lavori per l’allestimento del nuovo bar all’Umberto I. Nelle ore scorse gli operai si sono messi al lavoro per montare gli arredi e le attrezzature necessarie per la realizzazione della caffetteria. Il progetto ed i lavori sono coordinati dall’architetto Giuseppe Armenio.

Dove sarà allestito il locale

Il nuovo bar si trova nella sala “Farinato” nei locali adiacenti all’ingresso principale, una posizione strategica nell’ospedale che lo rende facilmente accessibile sia dall’interno che direttamente dall’esterno. Il Direttore Generale Mario Zappia ha sottolineato come questa apertura “rappresenti un passo importante verso il miglioramento della qualità della vita all’interno della struttura sanitaria, offrendo un servizio in più che può fare la differenza nelle giornate di chi si trova lì per motivi di salute”.