Lavori nell’acquedotto, niente acqua per 2 giorni a Sperlinga, Cerami e Nicosia

Sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nei Comuni di Cerami, Sperlinga e Nicosia a partire dalle 8 del 18 giugno e per le successive 24 ore. Lo annuncia AcquaEnna che ha ricevuto comunicazione da Siciliacque dell’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa “Alto”, “al fine di consentire dei lavori di collegamenti idraulici del nuovo tratto di acquedotto realizzato in C.da Salve Regina, in territorio del Comune di Nicosia