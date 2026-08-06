Enna, karaoke al reparto di Pediatria: il dono dell’associazione “Credere negli studenti”

Un impianto karaoke per regalare ai piccoli pazienti qualche momento di svago durante il ricovero. È l’iniziativa promossa dall’associazione “Credere negli studenti”, che nei giorni scorsi ha consegnato il dispositivo al reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Enna.

La delegazione dell’associazione è stata accolta dal personale del reparto, dove il nuovo impianto sarà utilizzato per offrire ai bambini un’attività ricreativa capace di alleggerire, almeno per qualche momento, la permanenza in ospedale.

I fondi raccolti durante la mostra

La donazione è stata resa possibile grazie alle offerte raccolte in occasione della mostra dedicata ai riti della Settimana Santa di Enna.

L’associazione ha scelto di destinare integralmente le somme ricevute a un’iniziativa di solidarietà, rinunciando a utilizzare i fondi per le proprie attività e investendoli in un progetto rivolto ai piccoli degenti del presidio ospedaliero ennese.

Le parole dell’associazione

“Vedere gli occhi di quei bambini riempirsi di gioia è stata la vera soddisfazione della nostra iniziativa, perché a mio modo di vedere il vero scopo dell’associazionismo è proprio questo”, ha dichiarato il componente del direttivo Emanuele Salerno.

Salerno ha inoltre ringraziato tutti coloro che hanno contribuito con le donazioni durante la mostra e il personale del reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I “per la cordialità e l’accoglienza riservata all’associazione”, annunciando infine nuove iniziative solidali in programma nei prossimi mesi.