Bandiera palestinese dipinta sulla scalinata finisce in scontro a Villarosa

di Giacomo Lisacchi

Dopo un anno e otto mesi di guerra e massacro indiscriminato, con oltre 60 mila vittime a Gaza (in

maggior parte donne e bambini), anche il comune di Villarosa, come avvenuto in altre località d’Italia,

ha voluto manifestare solidarietà al popolo palestinese dipingendo una scalinata con i colori della

bandiera palestinese.

Il vicesindaco, “gesto ricco di significato”

“Un semplice gesto simbolico –ha dichiarato il vicesindaco Giuseppe Ippolito-, ma ricco di significato, come a voler dire al governo d’Israele fermatevi, cessate il fuoco, date fine alle violenze su donne e bambini, rispettate i diritti umani!”. Insomma, un segno, apparentemente semplice, che diventa un messaggio potente compiuto da amministratori istituzionali di prima linea, in quotidiano

contatto con la popolazione. Messaggio che però si dovrebbe tramutare, così come stanno facendo

numerosi comuni italiani, in una mozione sottoscritta da maggioranza e minoranza da inviare al

governo, per dire che Villarosa ha deciso di dare voce al sentire diffuso, al senso di angoscia,

all’indignazione che pervade la comunità di fronte al massacro di Gaza.

Ma all’opposizione, stando a quando pubblicato nella pagina facebook dell’ex sindaco “Giuseppe

Fasciana- Liberi di Esserci”, non è piaciuta l’iniziativa dell’amministrazione e nel prenderne le

distanze, anche su un tema così delicato, l’ha fatta diventare “la scalinata della discordia”.

“Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alle vittime di tutte le guerre –scrive Fasciana- e le

ingiustizie che oggi infuocano parte del mondo, ma non condividiamo il populismo e l’ipocrisia di

chi, trovandosi a governare, sfrutta queste debolezze per auto elogiarsi ed elevarsi a paladino dei

giusti quando lascia vivere la propria comunità in mezzo alla spazzatura e al degrado senza pensare

ai suoi bisogni, ai diritti e alle necessità. Si sarebbe potuta fare una manifestazione o un dibattito

alla biblioteca per invitare a riflettere sulla tolleranza, sul rispetto…sulla pace. Insomma: una bella

dose di educazione civica che non fa mai male!!…E invece spendiamo soldi per fare cose che alla

nostra comunità non portano nessun beneficio. Quei soldi, se pur pochi, non potevano essere

utilizzati per togliere le erbacce (anche solo nel corpo principale) anziché macchiare la pietra con

della vernice? Soldi sprecati, sì!”

“Scalinata a costo zero”

“Non credo che sia il caso di polemizzare su un argomento così serio e delicato –ha sottolineato

Ippolito-. Il lavoro svolto non ha comportato nessuna spesa, è stato realizzato a costo zero. Nel

deposito comunale avevamo degli avanzi di vernici per dei lavori fatti in precedenza e precisamente: il bianco per le strisce pedonali, il rosso per la verniciatura di una panchina antiviolenza e il verde per dei ritocchi nel plesso scolastico”.

Al post di Fasciana risponde anche un comune cittadino che così commenta: “Questa volta non

sono d’accordo. Comprendo le diverse sensibilità espresse e la legittima attenzione alle questioni

locali che ogni comunità deve affrontare. Tuttavia, è importante riconoscere il valore profondo di

gesti come quello della scalinata dipinta. Quando si parla di solidarietà, essa non dovrebbe mai

essere messa in discussione o ridotta a “populismo” o “ipocrisia”. Un’amministrazione, pur con tutte

le sue responsabilità quotidiane, può e forse deve anche farsi portavoce di valori più ampi,

mostrando una visione che non si ferma ai confini del proprio comune. Affermare che i soldi siano

“sprecati” in questo contesto significa misconoscere il fatto che il valore di un simbolo non si

misura in termini monetari, ma nell’impatto sul tessuto sociale, sulla consapevolezza e sulla

coesione morale di una comunità”.