Comitato per la pace di Troina, pressing sul Consiglio, “prenda posizione”

Il comitato civico per la pace di Troina ha formalmente inviato al consiglio il suo manifesto per la pace

contro le guerre nel mondo sollecitandolo a prendere posizione sui questi temi, che sono di drammatica

attualità. Il presidente del consiglio comunale, Sandro Santa Paola, ha comunicato al comitato di aver

trasmesso il manifesto a tutti i consiglieri comunali.

Consiglio comunale

Ha annunciato inoltre che proporrà ai capigruppo consiliari di fare una richiesta congiunta di convocazione del consiglio comunale straordinario ed urgente con questo solo punto all’ordine del giorno. L’invio del manifesto al consiglio comunale è stato preceduto dalla manifestazione organizzata dal comitato civico per la pace, dieci giorni fa, in piazza Falcone e Borsellino. La manifestazione è stata qualcosa di diverso dei tradizionali comizi, cortei e sit in.

I timori per una guerra vasta

E’ stata una vera e propria assemblea popolare nella quale si sono ritrovate le diverse componenti della comunità troinese per discutere e scongiurare gli incombenti rischi di una terribile terza guerra mondiale. Nel manifesto del comitato civico per la pace si legge che “la corsa agli armamenti e la moltiplicazione di

cruenti conflitti locali costituiscono segnali preoccupanti che indicano la difficoltà a trovare un nuovo ordine mondiale, il terzo in 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale nel 1945”. Secondo il comitato, la crisi consiste proprio “nel fatto che il vecchio ordine mondiale muore e il nuovo ordine stenta a nascere. In questo interregno si stanno verificando fenomeni morbosi più svariati che possono far precipitare quelle cinquanta guerre locali in una guerra grande mondiale”.