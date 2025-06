La cittadinanza a Messina ed il sogno di Enna Capitale della cultura

Al netto dell’elevazione a capoluogo di provincia, in cui, evidentemente, furono rilevati meritevoli aspetti di comunità, la città di Enna si è distinta solo per iniziative di singole personalità che, però, hanno portato ugualmente lustro in diversi ambiti culturali. Lo scrittore Nino Savarese, il musicista Francesco Paolo Neglia e il politico e sociologo Napoleone Colajanni ne sono la testimonianza. In tempi più contemporanei non sono emerse personalità dotate della medesima caratura e tuttavia c’è chi, nel laborioso silenzio del fare, riesce a far parlare di sé oltre i confini cittadini. Oltre a Cataldo Salerno, che è notoriamente riuscito a realizzare il sogno dell’università nell’area interna e centrale della Sicilia, c’è

pure chi ha ottenuto nei giorni scorsi la cittadinanza onoraria dal Comune di San Pier Niceto.

Fondatore di Hennaion

E’ questo il caso di Mario Messina che, già dotato dell’arte culinaria, ha avuto l’idea e la capacità di realizzare Hennaion, la biblioteca degli autori ennesi, conservando in un unico luogo (fisico e digitale) tutte le fatiche letterarie certosinamente ricercate in questi anni, compresa quella che gli ha consentito di

ricevere il prestigioso riconoscimento dal Comune messinese. “Il carrettiere di Samperi” è il titolo del suo romanzo (definito psicologico, storico e sociologico dal critico letterario Rando), dal quale emerge come il carrettiere- poeta Francesco Sciotto fu esemplare portatore dei valori della cultura contadina

della San Pier Niceto di fine XIX secolo, “fondata sul lavoro, sul culto dei valori familiari, su una sana, fervida religiosità, sulla difesa della dignità umana, e su un profondo senso di giustizia e di libertà”.

Il sogno

Il merito di Mario Messina, secondo l’assessore alla cultura Giuseppe Ruggeri, è stato quello di essere riuscito a rendere reale il viaggio “profondo e appassionato, ponte tra passato e presente e atto d’amore verso le nostre origini che ha elevato una storia comune a dignità di bellezza artistica”. La città di Enna non è ancora pronta a sostenere una candidatura competitiva per potersi fregiare del titolo di “Capitale della cultura” ma la presenza di personalità come quella di Mario Messina fanno ben sperare per il futuro.