Il giallo di Leonforte, la vittima potrebbe aver aperto la porta al suo assassino

E’ un vero e proprio giallo quello di Leonforte che ruota attorno all’omicidio di Giuseppe Romano, il 79enne pensionato trovato senza vita nella sua abitazione.

La lesione al cranio

Il rinvenimento di una lesione al cranio e la scoperta di un martello poco distante dalla salma farebbero pensare ad un’aggressione ma resta da capire il movente. Secondo quanto riportato da La Sicilia, nell’edizione di stamane, nell’abitazione dell’anziano sono stati ritrovati dei soldi, circa 3 mila euro e questo escluderebbe l’ipotesi di una rapina finita in tragedia.

Anziano ha accolto l’aggressore

Non sembrano emergere, almeno stando ad una prima ricostruzione non confermata dalla polizia, segni di effrazione alla porta o alle finestre: un elemento che potrebbe far pensare che sia stato lo stesso 79enne ad accogliere in casa il suo aggressore poi trasformatosi in assassino. Il pensionato vive da solo, era vedovo ed i figli vivono nel Nord Italia: uno dei due, la figlia, è tornata a Leonforte ed è stata sentita dagli inquirenti. Nella giornata di domani, ci sarà l’autopsia sul corpo senza vita di Romano, il cui esito potrebbe dare degli ulteriori elementi alla vicenda.