Concussione, Riesame rimette in libertà il medico Millia

Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha rimesso in libertà Claudio Millia, il responsabile del Centro diurno per l’Alzheimer dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina, tratto in arresto nelle settimane scorse con l’accusa di concussione. La misura cautelare degli arresti domiciliari era stata eseguita dai carabinieri del Nas di Catania e dai militari di Piazza Armerina a seguito di un’indagine dei magistrati della Procura di Enna. I legali del medico hanno presentato ricorso al Tribunale della Libertà che ha annullato l’ordinanza cautelare