Festa della Patrona, il sindaco firma l’ordinanza, ecco cosa cambia in città

Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha firmato un’ordinanza che dispone delle novità in concomitanza con lo svolgimento dei festeggiamenti di Maria SS. della Visitazione, Patrona della città, il 2 ed il 20 luglio lungo il percorso processionale dalle ore 18 00 e fino a cessate esigenze.

Il divieto di vendita di bevande in bottiglia

Tra questo c’è il divieto di somministrazione e di vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine anche mediante distributori automatici h 24 e obbligo di mescita di bevande in bicchieri di plastica e/o carta; a tutti i concessionari autorizzati, di procedere alla rimozione di arredi (tavoli, sedie, vasi, ombrelloni etc..) e carrellati posizionati su suolo pubblico.

Nelle vie interessate dalle cosiddette “sarbiate” e nell’area antistante la Chiesa di Montesalvo in occasione dei giochi piro musicali: preclusione alle persone residenti di sostare nei balconi ed aprire le finestre, nei trenta minuti antecedenti gli spari dei mortaretti (sarbiate) e dei giochi piro musicali e nei 30 minuti successivi, necessari alla bonifica.

Il concerto

In occasione del “Concerto del 2 luglio 2025 in Piazza Europa” nella medesima Piazza Europa e nelle vie ed aree adiacenti interessate dai Piani di safety e security (planimetria allegata) in occasione della processione, dei giochi pirotecnici e del concerto ovvero dalle ore 18 e sino alle ore 02:30 del 03.07.2025 ed in ogni caso sino a cessate esigenze l’ordinanza dispone:

il divieto ai titolari e gestori delle attività di commercio ed artigianali sia in forma fissa che ambulante – di vendita e/o somministrazione, ovvero, la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e la vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo – anche tramite distributori automatici di bevande h24 – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale, sia all’interno di Piazza Europa che in un raggio di circa 500 metri circa dalla stessa Piazza (vedasi planimetria allegata) in occasione del Concerto, con obbligo di mescita di bevande in bicchieri di plastica e/o carta.

IL divieto agli operatori commerciali ambulanti, autorizzati all’occupazione suolo pubblico in occasione della Festa Maria Santissima del 2 luglio 2025, di posizionamento di tavoli e sedie e/o qualsiasi altro suppellettile.

Le prescrizioni per i commercianti

A tutti i concessionari autorizzati, di procedere alla rimozione degli arredi presenti su suolo pubblico oltre ai dehors, pedane, tavoli e sedie a servizio delle attività commerciali, artigianali e di servizi, oltre dei carrellati che vanno posti all’interno dei propri esercizi.

Il divieto di utilizzo di bombole di gas così come previsto dalla Normativa vigente; Fatta salva l’applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni violazione accertata ai sensi di quanto regolato dall’art. 7 bis del D.Igs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, sia in forma fissa che ambulante, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra ordinato. E’ fatto altresì obbligo ai titolari e gestori di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza del divieto di cui trattasi.