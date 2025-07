Piano sulle Aree interne, il Governo corregge la rotta

Verrà rivisto il Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI) nella parte relativa all’Obiettivo 4 –

Accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile.

Il ministro Foti corregge il tiro

Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, nella risposta ad un interrogazione parlamentare presentata dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, sulle vivaci reazioni suscitate dalla formulazione di quest’obiettivo. Alle pagine 45 e 46 del PSNAI c’è scritto che “un numero non trascurabile di Aree Interne si trova già con una struttura demografica compromessa (popolazione di piccole dimensioni, in forte declino, con accentuato squilibrio nel rapporto tra vecchie e nuove generazioni) oltre che con basse prospettive di sviluppo economico e deboli condizioni di attrattività”.

Le Aree interne

Già questa frase fa presagire che per alcune aree interne non c’è futuro. Nella descrizione dell’Obiettivo 4 del PSNAI si dice chiaramente che queste aree non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza e che hanno bisogno di un piano mirato che le possa assistere in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento in modo renderlo dignitoso per chi ancora vi abita. Queste frasi contestate contenute nel PSNAI, che è frutto di lavoro collegiale approvato dalla Cabina di regia, sono riconducibili allo studio condotto dal CNEL. Forte è stata la reazione a queste frasi di quanti si occupano a vario titolo di Aree Interne (docenti universitari, esperti di sviluppo locale e semplici cittadini) a questa parte del PSNAI.

Il pressing sul Governo

L’appello per salvare i paesi delle Aree Interne lanciato da diverse associazioni (Officina dei Saperi, Agorà Città e Territorio) sta raccogliendo molte adesioni. Il ministro Foti, che ha indicato anche un’altra frase contenuta nei documenti allegati al piano che ritiene non condivisibile, ha annunciato che convocherà una nuova cabina di regia con tutti i soggetti istituzionali proponendo di stralciare i due paragrafi e sostituire le frasi.