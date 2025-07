Enna: Gabriele Barbarino e Francesco Leonardi per due appuntamenti in Garage tra pittura, suoni inediti e nuovo album

Mercoledì 16 e giovedì 17 luglio il Garage Arts Platform apre le sue porte per due serate all’insegna della pittura e della musica indipendente, sperimentale e inedita. Ingresso gratuito con tessera garage 24-25, in via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa.



Mercoledì 16 luglio dalle 19:30 si inaugura la mostra con un gran numero di dipinti su carta dal titolo “Giustina, the Hot is Sun?” di Francesco Leonardi, che durante la serata si esibirà per la prima volta con una performance inedita per voce e musica. Francesco Leonardi (1996, Catania) vive ad Acireale. Dipinge assiduamente su fogli di carta e cartone. Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti a Palermo e partecipato a diverse mostre tra Catania e Palermo. Da 8 anni gioca con la musica nella sua stanza, componendo brani su garageband per sé stesso. Ha deciso adesso di condividere le sue sperimentazioni sonore, cominciando dagli ascoltatori che verranno in garage questo mercoledì.



Giovedì 17 luglio dalle 20 Garage apre per la serata dedicata al debutto live di “Stratempo” titolo del nuovo album di Jiwa, nuovo progetto musicale di Gabriele Barbarino (1994, Enna) che sarà accompagnato per il concerto da Nubee ai controlli.

Il live sarà anticipato dalle 20:30 da una selezione e composizione di suoni a cura di Jiwa e Nubee. L’inizio del concerto è fissato per le 21:30. Dopo il concerto continuano le vibrazioni con la selezione dei due musicisti.

La parola “jiwa” in balinese, indonesiano ed altre lingue dell’area può essere tradotta come “anima” o “cuore”. In alcune traduzioni, può anche riferirsi a “spirito” o “essenza”. È una parola che evoca concetti di vita, energia e anima.

Il primo album del progetto, dal titolo ‘Stratempo’ narra di vicende relative ad un tempo avverso, della possibilità di rifugiarsi nella musica durante un maltempo, non solo meteorologico ma anche inteso come stato interiore.



Luogo: Garage Arts Platform, via Leonardo da Vinci, 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:30

Artista: Gabriele Barbarino, FRancesco Leonardi

Prezzo: 0.00