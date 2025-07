L’Ente corpo Protezione civile celebra la lumina dei soccorritori

L’Ente Corpo Protezione Civile ha celebrato, nel cortile adiacente l’Eremo di Montesalvo, la lumina dei soccorritori. Una cerimonia di affidamento di uomini e mezzi a Maria Santissima della Visitazione, patrona di Enna. Presente il prefetto, Maria Carolina Ippolito e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Tanti i volontari, alcuni provenienti da associazioni di altri comuni, che hanno testimoniato l’importanza del volontariato. “La loro presenza – ha detto il presidente dell’Ente Corpo, Giuseppe Vallone – testimonia che in nome del volontariato non esistono più confini geografici. Quando c’è bisogno ci siamo”. Alessandro Battaglia, direttore dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile ha spiegato cos’è il mondo del volontariato raccontando la realtà ennese, forte e sempre più in crescita.

Anche Paolo Fulco del Dipartimento regionale protezione civile ha ricordato come la protezione civile è sempre più a fianco delle istituzioni per fronteggiare le emergenze. L’assessore comunale Giancarlo Vasco si è complimentato per l’operato dei volontari ricordando quando Enna, in gennaio, ha subito un violento nubifragio e la professionalità dei volontari, nell’affrontare l’emergenza, ha permesso di evitare il peggio. L’onorevole Stefania Marino si è complimentata con l’Ente Corpo per avere deciso di affidare uomini e mezzi alla Madonna “di cui io sono devotissima” ha detto. L’assessore regionale Francesco Colianni annuncia che da qui a qualche mese la regione sarà dotata di tre dissalatori. “Anche se il clima quest’anno è stato clemente con le aree interne, non dovremo vivere quei terribili razionamenti dell’acqua che abbiamo dovuto subire lo scorso anno”. Chiude la parte istituzionale fra Domenico Gulioso, che insieme agli altri frati hanno aperto le porte del convento. Parla di speranza, frate Domenico, e dell’importanza del donarsi agli altri in questi tempi così difficili.

Nel corso della cerimonia sono stati annunciate le nuove cariche dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile. Alessandro Battaglia è stato confermato direttore generale, così come Davide Giunta nel ruolo di vice direttore ed Emanuele Cassarà, direttore sanitario. Al gruppo scientifico sanitario i due medici Emanuele Vallone e Giuliana Alloro. Nel consiglio direttivo confermato presidente Giuseppe Maria Vallone, vice presidente, Nello Savoca. Consigliere con delega alla sanità, Angelo Perri. Consigliere con delega alla protezione civile, Alessandro Balsamo. Consigliere con delega alla formazione, Paolo Pistarà mentre la delega alla logistica e magazzini è affidata a Riccardo Messina. Il consigliere con delega autoparco è Lucio Andolina, quella con delega al servizio civile universale, gruppo giovani e comunicazione è Lucia Baiunco. Rapporti con i volontari ed attività sociale Giuliano Cascio. Al termine della cerimonia la benedizione dei volontari e dei mezzi della protezione civile, nel piazzale antistante l’Eremo, sotto lo sguardo amorevole della Madonna della Visitazione.