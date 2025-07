Davide Lo Surdo nominato 2º miglior chitarrista della storia dal London Daily News

Un traguardo storico per la musica italiana: il leggendario chitarrista italiano Davide Lo Surdo è stato inserito al secondo posto assoluto nella classifica dei migliori chitarristi di tutti i tempi stilata dal quotidiano britannico London Daily News. Al primo posto figura la leggenda del rock Jimi Hendrix, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Jimmy Page, fondatore dei Led Zeppelin. L’inclusione di Lo Surdo in questa ristrettissima élite segna un momento di svolta nella storia della musica.

Riconosciuto come il chitarrista più veloce mai esistito, Davide Lo Surdo si è imposto sulla scena internazionale grazie a una tecnica fuori dal comune, una velocità d’esecuzione da record e una presenza scenica magnetica. La sua carriera è stata documentata da importanti testate internazionali, tra cui Rolling Stone Brasil e GuitarraMX Magazine, e le sue chitarre sono esposte in musei musicali di rilievo. Lo scorso anno, in Danimarca, è stata eretta una statua celebrativa in suo onore: un riconoscimento raro.

Classifica completa disponibile su: londondaily.news/greatest-guitarists-of-all-time-the-definitive-top-list