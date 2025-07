Scaletta pericolosa a Enna Bassa, “possibile che nessuno intervenga”?

di Giacomo Lisacchi

La scaletta che congiunge via Botticelli con via della Resistenza, sede dell’Ufficio postale, e il martedì del mercato settimanale di Enna bassa, forse non è stata mai curata come si deve, suscitando le critiche non solo dei residenti ma anche dei tanti cittadini che si recano alle poste o al mercato. Una scala considerata rischiosa a causa di gradini sconnessi e altri fattori che rendono la discesa o la salita pericolosa.

Le condizioni

“E’ mai possibile che nessuno degli amministratori o chi per loro –commentavano due anziani, marito e moglie, mentre lentamente scendevano la scala- si siano mai accorti delle pessime condizioni di questa scala?”. Non solo le erbacce la fanno da padrona, prima della salita c’è anche un accumulo di sterpaglie. Insomma, una scala malmessa, con tratti sconnessi e del tutto in evidente stato di abbandono e che ha bisogno di un serio e urgente intervento. Intanto da Enna bassa arrivano anche altre lamentele per l’erba e la vegetazione selvaggia che raggiunge dimensioni e altezze fuori controllo che attecchiscono strade, cordoli e massetti di marciapiedi dando uno spettacolo di degrado assolutamente negativo.