Granita con brioche oltre 6 euro a Enna, “prezzi folli, quanto costerà a Taormina”?

Prezzi alti ad Enna: sono in tanti a lamentarsene e sui social circolano anche foto di scontrini dopo una consumazione al bar. Un cliente ha speso 4,10 euro per un cornetto ed una granita, peraltro un anno fa, in un’inchiesta di ViviEnna, realizzata da Massimo Greco, sull’impennata dei prezzi, venne fuori che in un bar in via Roma una brioche con gelato costò ad un turista 3,50 euro mentre in un locale di via IV Novembre il prezzo per lo s a 4,50.

Granita con brioche oltre 6 euro

A distanza di un anno, un utente ennese ha affermato che il costo, in un bar non precisato, di una granita con brioche ha un costo di 6,20. “Mi chiedo allora quanto costerà a Taormina” è la domanda posta con una punta di amarezza. “Ormai al bar si può entrare se sei benestante, un tempo era accessibile a tutti mentre adesso consumare è un privilegio per pochi”.

Aumento dell’inflazione

L’aumento dei prezzi non è una specificità ennese stando ad un recente rapporto dell’Istat, per cui nel mese di giugno, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% su maggio e dell’1,7% rispetto a giugno 2024 (da +1,6% registrato nel mese precedente), confermando la stima preliminare.

“L’aumento congiunturale -si legge nel rapporto dell’Istat – dell’indice generale è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+1,1%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,9%), dei Beni alimentari lavorati (+0,3%) e dei Servizi relativi all’abitazione (+0,3%); sono in diminuzione su base mensile i prezzi dei Beni energetici regolamentati (-3,0%) e non regolamentati (-0,7%) e quelli dei Beni alimentari non lavorati (-0,4%)”.

Le categorie svantaggiate

Nello stesso report emerge che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su maggio e dell’1,5% su giugno 2024.