Granita gate a Enna, il confronto con le altre città siciliane

Impazza il Granita-gate ad Enna dopo la notizia, fornita da un utente e rilanciata in un articolo su ViviEnna in merito al costo di una granita con brioche pagata in un bar del centro storico oltre 6 euro. I commenti sono perlopiù sbilanciati sull’esagerazione del prezzo, da parte sua la Confcommercio Enna ha spiegato che gli aumenti dei listini sono connessi all’impennata dei costi di produzione, non solo l’energia elettrica ma le stesse materie prima per preparare gli alimenti che finiscono al tavolo e sul bancone.

Il confronto con Caltanissetta

Ma quanto si paga nelle altre città siciliane, quelle più affini ad Enna? Per farlo, abbiamo usato l’Intelligenza artificiale che ha realizzato una media tra le tariffe relative allo stesso prodotto, granita con brioche.

Partiamo dalla città più vicina: Caltanissetta. Generalmente, il prezzo è tra i 3,50€ e i 5,00€. In locali più turistici o rinomati, il prezzo potrebbe essere leggermente più alto. In particolare, un prezzo standard per una granita con brioche al banco si aggira intorno ai 3,50€-4,00€ mentre In locali più rinomati o turistici, come quelli nel centro storico o con terrazze panoramiche, il prezzo potrebbe salire a 4,50€-5,00€ o anche di più, specialmente se si sceglie di consumarla al tavolo.

Granita e brioche ad Agrigento

Ad Agrigento, si può stimare tra i 3,50€ e i 6,00€, a seconda del bar e del tipo di servizio (al banco o al tavolo). In sostanza, 3,50 al banco fino a 6 euro al tavolo in aree particolarmente turistiche

Se si consuma la granita con brioche al tavolo, il prezzo potrebbe aumentare di circa 1€ o più, arrivando anche a 6,00€ o più, specialmente in zone turistiche.

La riflessione

Ma sulla vicenda, interessante è la riflessione di un ennese, circolata sui social, a proposito del prezzo della granita. “È una granita, non è pane o un alimento salva vita. Se te – si legge nel commento alla vicenda – lo puoi permettere lo acquisti, se non puoi, vai al supermercato, compri quella da 1 euro o non so quanto costi e via. Non è detto che ciò che a te appare caro, debba esserlo necessariamente. “Il mio consiglio, a chi si lamenta del costo della granita è sempre quello: andate da un commercialista, aprite la partita IVA, comprate attrezzature e tutto ciò che serve, anticipate il costo della merce e poi fatemi sapere se il prezzo vi sembra corretto”.