Si apre la Borsa del turismo a Palazzo Militello

E’ previsto per stamani, a Palazzo Militello, la Borsa del Turismo con una serie di incontri tra i partecipanti e i rappresentanti dei 7 GAL siciliani presenti ad Enna per incontrare tour operator nazionali ed internazionali, giornalisti, blogger, editori guide turistiche nell’ambito del Mercato del turismo attivo, Borsa del turismo attivo esperienziale che si terrà fino al 20 luglio prossimo.

Una sorta di vetrina dove l’offerta di un territorio unico, come la Sicilia, incontra la richiesta dei tour operator e degli esperti di settore. Alcuni dei partecipanti, gli ospiti sono divisi in due gruppi, hanno già potuto visitare il territorio e vivere esperienze uniche presso artigiani del legno ed orafi, fare una passeggiata a bordo di un asinello, visitare un caseificio.

L’idea è quella di fornire a chi vorrà visitare Enna e i suoi dintorni, non solo un soggiorno in luoghi bellissimi ma un viaggio che si concentra sull’offerta di esperienze uniche e significative. Gli ospiti di questa esperienza, infatti non sono stati semplici osservatori, ma partecipanti attivi nell’esperienza, hanno interagito con la comunità locale e partecipato ad attività tradizionali, scoprendo mestieri artigianali. Sia oggi che domani, 19 luglio, nel cortile di Palazzo Militello, i partecipanti potranno visitare gli spazi espositivi con i prodotti di Kore Siciliae e dei GAL siciliani aderenti alprogetto.

La Mostra è organizzata da GAL Rocca di Cerere Geopark in partenariato con i GAL Golfo di Castellammare, Natiblei, Metropoli Est, Sicani, Tirreno Eolie e Nebrodi Plus, nell’ambito del Progetto di Cooperazione &Rete Poli per l’Innovazione delle Comunità Rurali, finanziato all’interno del P.S.R. SICILIA 2014/2022 – Sottomisura 19.3. Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale.