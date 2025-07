Emergenza incendi, Dipietro firma il piano operativo comunale

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha firmato un’ordinanza valida fino al 31 ottobre prossimo per l’attivazione del Poc, piano operativo comunale, legato all’emergenza incendi.

Il servizio

Questo consentirà di garantire la reperibilità telefonica h24 sette giorni su sette al numero unico di emergenza comunale 0935 20421, effettuare la sorveglianza ed il monitoraggio delle condizioni di rischio, seguire l’evoluzione di tutti gli eventi segnalati e interventi eseguiti sul territorio comunale tenendo costantemente informato il Sindaco.

L’utilizzo dei volontari

Inoltre, a seconda del tipo di evento in corso o di allertamento, il Poc attiverà i volontari in possesso della formazione necessari in modo da poter, in caso di necessità e qualora richiesti, fornirli a supporto di quelli già utilizzati dalle strutture operative regionali