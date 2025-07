Recupero del Pisciotto, Pd, “grazie al nostro pressing”

Bene l’avvio delle procedure per il recupero dell’area del Pisciotto, come annunciato dal sindaco di Enna, ma il segretario del Pd di Enna, Giuseppe Seminara, sottolinea “che tale decisione giunge solo dopo anni di abbandono e, soprattutto, a seguito delle recenti denunce e sollecitazioni portate avanti con forza dal nostro partito”. Seminara ricorda che “proprio due giorni fa il Partito Democratico ha riportato con forza il tema all’attenzione pubblica, denunciando con immagini e testimonianze lo stato inaccettabile della zona”.

Seminara, “pressing sull’amministrazione”

“Non possiamo che rilevare con amarezza come l’amministrazione continui a intervenire solo sotto pressione, reagendo più che governando, spesso tentando di scaricare responsabilità altrove, come nel caso del coinvolgimento del Prefetto. Ma è evidente che senza l’azione incalzante del Partito Democratico, questa vicenda non avrebbe conosciuto alcuna accelerazione”