Sicurezza nel lavoro, Maccarrone e Di Vincenzo coordinatori dell’Opta

Angela Maccarrone (Confartigianato Imprese) e Roberto Di Vincenzo (Cgil) sono i coordinatori provinciali

dell’Organismo Paritetico Territoriale dell’Artigianato (OPTA), che si occupa di promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. Sono stati eletti a quest’incarico di coordinatore provincia all’unanimità nella prima riunione dell’OPTA tenutasi mercoledì ad Enna.

Le prime parole dei coordinatori provinciali

“Ci proponiamo di perseguire una pluralità di finalità di rilevante interesse collettivo”, hanno dichiarato Maccarrone e Di Vincenzo. Hanno precisato in dettaglio che intendono promuovere, tra gli imprenditori e i lavoratori del settore artigianato, una maggiore consapevolezza sulle tematiche riguardanti la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. “Lo faremo con adeguate iniziative di informazione e formazione per favorire l’attuazione di misure efficaci di prevenzione degli infortuni e delle patologie di origine professionale”, hanno detto i due coordinatori.

La consulenza

Forniranno inoltre a imprese e lavoratori assistenza e consulenza specializzata in materia di sicurezza su lavoro. Saranno anche punto di riferimento per imprese e lavoratori nei casi di eventuali controversie sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione in ambito lavorativo.