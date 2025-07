Marina di Modica, i grandi del beach volley in campo per la tappa Gold del campionato italiano

Ufficializzata la lista d’ingresso della terza tappa Gold Fonzies del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, che da venerdì 1 a domenica 3 agosto vedrà protagonisti i migliori interpreti del circuito nazionale a Marina di Modica (Ragusa). L’evento è organizzato da I Soci, con il sostegno della Regione Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Modica. Prosegue l’allestimento del villaggio e dei 4 campi. Si lavora con grande impegno e senza sosta.

Nel tabellone maschile, i numero uno del seeding sono Tiziano Andreatta e Davide Benzi, seguiti da Carlo Bonifazi-Raoul Acerbi, Tobia Marchetto-Davide Dal Molin, Simone Podestà-Matteo Martino, Davis Krumins-Marco Caminati, Giacomo Spadoni-Michele Luisetto, Federico Geromin-Matteo Camozzi. In gara anche l’ex modicano Manuel Alfieri, orfano del compagno Alex Ranghieri (impegnato con Cottafava agli Europei di Dortmund), che giocherà con Riccardo Iervolino. Completano il seeding Filippo Mancini-Mattia Orioli e Andrea Frinolli-Mattia Falzaresi.

Nel femminile, guida la lista Chiara They con Sara Breidenbach, prime teste di serie e dominatrici delle tappe di Caorle, Catania e della Coppa Italia a Montesilvano. Subito dietro Federica Frasca e Alice Gradini, vincitrici lo scorso anno proprio a Marina di Modica, e Giada Benazzi con Erika Ditta, salite sul gradino più alto del podio a Marina di Ravenna. Tra le pretendenti anche Eleonora Sestini-Maria Rachele Mancinelli, Aurora Mattavelli-Margherita Tega, Camilla Sanguigni-Sofia Balducci, Jessica Belliero Piccinin-Claudia Puccinelli, Sharin Rottoli-Oriola Shpuza, Elisa Salvador-Viola Massi e Valentina Torrese-Martina Biancini.

LE QUALIFICAZIONI

Tra i protagonisti delle qualificazioni Daniele Lupo, argento olimpico a Rio 2016 e già vincitore della tappa di Catania con Davide Borraccino. In corsa per un posto nel main draw anche Mauro Sacripanti-Giacomo Titta, terzi lo scorso anno proprio a Modica, e Alessandro Carucci-Edgardo Ceccoli (2133.2 punti). Occhio anche a Fabrizio Manni-Jakob Windisch, coppia di assoluto spessore.

La pattuglia siciliana

A guidarla è Franco Arezzo, catanese e vincitore della tappa di Catania 2024 (con l’allora compagno Ndrecaj), che gioca con Luca Bigarelli sotto la guida tecnica di Gianpietro Rigano. Presente anche il vittoriese Giovanni Alfieri con Matteo Bernardi, e un folto gruppo di siciliani: Lorenzo Platania-Christian Scheid, Geri Ndrecaj-Simone Orto (vincitori della prima tappa regionale), Sebastiano Litrico-Simone Augugliaro, Federico Andronico-Andrea Di Paola, Corrado Paternò Castello-Andrea Lopresti, Antonino Cappadonna-Francesco Raso (opposto saccense ed ex Modica), e Gianmarco Rabuazzo-Orazio Gangemi. Alla finestra, in attesa di un possibile ripescaggio, la coppia Claudio Nuncibello-Valerio Cianci.

Ben 18 coppie si giocheranno i sei posti disponibili per accedere al main draw. Tra le siciliane, in campo Ludovica Panfili (con Hannah Christine Wentland), Dalila D’Alessandro-Viviana Lo Piccolo, Egle Solarino-Giulia De Luca, e la castelvetranese Federica Foscari, in tandem con Robin Bisio.

LE TAPPE PRECEDENTI

Otto tappe, quattro delle quali Gold Fonzies. Il circuito ha già vissuto appuntamenti intensi ed equilibrati. A Caorle, dal 13 al 15 giugno, nella prima Gold Fonzies, successo per Ranghieri-Alfieri e They-Breidenbach, che si sono confermati anche a Montesilvano conquistando la Coppa Italia. A Catania, sulla sabbia delle Capannine, il pubblico ha applaudito la nuova coppia Lupo-Borraccino, vincente in finale contro Bonifazi-Acerbi, mentre nel femminile è arrivato il secondo sigillo consecutivo per They-Breidenbach. A Marina di Ravenna, si sono imposti nel maschile proprio Bonifazi-Acerbi, mentre nel femminile è tornata al successo la coppia Benazzi-Ditta, superando in due set Sanguigni-Balducci. Rimane un mese di agosto ricco davvero di spunti. Da venerdì a domenica in campo Marina di Modica (RG) per la terza tappa Tappa Gold Fonzies. Poi, nell’ordine, dall’8 al 10 agosto, Cordenons (PN), dal 22 al 24 agosto, Vasto (CH); (29-31 agosto) si va a Termoli (CB) con il grande finale dal 5 al 7 settembre, a Bellaria Igea Marina (RN)