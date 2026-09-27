Pestaggio a Piazza Armerina: 3 giovani di un altro Comune aggrediti da 20 ragazzi

Tre giovani sono stati aggrediti nelle ore scorse da un gruppo di circa venti persone in viale Generale Gaeta, nei pressi di piazza Senatore Marescalchi, nel cuore della movida di Piazza Armerina. Le vittime, provenienti da un altro comune – secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia nell’edizione di oggi – erano appena uscite da un locale quando sono state circondate e colpite con calci e pugni, soprattutto al volto e alla testa.

L’allarme

Momenti di paura tra i residenti e i turisti ospiti di una struttura alberghiera della zona, svegliati di soprassalto dal trambusto. A interrompere il pestaggio è intervenuta una pattuglia della polizia, allertata dal fuggi fuggi generale. I tre feriti sono riusciti a divincolarsi dagli aggressori dandosi a una fuga disperata verso viale Conte Ruggero, inseguiti da parte del branco tra urla e concitazione.

La polizia

Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi ai giovani e si sono lanciati all’inseguimento degli aggressori. Sull’episodio sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e risalire all’identità degli altri partecipanti al pestaggio.