Nozze da sogno per lo xibetano Vaccaro, si è sposato con la nipote di Berlusconi

La sua Calascibetta, così come la terra di Sicilia, sono rimaste nel cuore, ma i suoi sogni si sono concretizzati nel nord Italia, in quella Milano diventata il fulcro economico del nostro Paese. Vittorio Vaccaro, 45 anni, oltre a realizzarsi dal punto di vista lavorativo, come attore, conduttore televisivo e chef,

ha trovato anche l’amore della sua vita.

I parenti da Calascibetta

Dopo aver vissuto, per alcuni anni, con Luna Berlusconi, 50 anni il prossimo 2 agosto, figlia di Paolo e nipote dell’ex premier, Silvio Berlusconi, tra i due è arrivato, nei giorni scorsi, il fatidico “sì”. Una cerimonia sobria e pochi invitati, tra cui i genitori di lei e quelli dello sposo, quest’ultimi arrivati da Calascibetta, paesino dell’ennese dove gestiscono una pizzeria. E non potevano mancare, al “brindisi dell’amore”, i figli di lui e di lei, avuti da precedenti matrimoni. Una festa quasi intima, del resto Vittorio su Instagram ha scritto: “Non servivano grandi palchi, luci o platee. Ci bastava quello che conta davvero: le persone che amiamo. Abbiamo scelto di dire “sì” così, nel modo più nostro possibile.

La cerimonia

Con le nostre figlie accanto, con la nostra meravigliosa famiglia allargata, con chi c’è sempre stato, anche nei silenzi, anche nelle tempeste. Una festa piccola, ma piena. Piena di verità, di risate, di sguardi che parlano più delle parole. Abbiamo brindato all’amore, quello che costruisce, che tiene insieme. E lo abbiamo fatto circondati da casa, da calore, da radici. E’ stato tutto. E’ stato noi”.

Matrimonio in Emilia

La coppia si è sposata nella sede del municipio di Piozzano, in provincia di Piacenza, con una funzione civile officiata dalla parlamentare Patrizia Marrocco, amica della sposa. “Il nord per me è stato un

luogo dove ho passato oramai gran parte della mia vita- ci spiega Vittorio, ascoltato ieri telefonicamente- Ho studiato a Udine, vissuto a Lodi e da cinque anni a Milano. Di certo qui ho creato la mia identità, il mio lavoro e cavalcato sogni e passioni, ma oltre al lavoro ho incontrato la mia attuale moglie, con la quale abbiamo creato una meravigliosa famiglia allargata e con la quale amiamo le cose semplici.

“Voglio tornare a Calascibetta”

“Mi sono sempre chiesto- continua Vittorio- se fossi riuscito a realizzare e a costruire quello che oggi sono rimanendo in Sicilia”. E aggiunge: “Spero dopo l’estate di riuscire a fare una capatina a Calascibetta insieme ai nostri cari amici. Ci tengo far conoscere loro le bellezze del paese dove sono nato”. Vittorio, in questi ultimi anni, ha lavorato anche come conduttore televisivo e a settembre, per alcune puntate, ritornerà dietro lo schermo per parlare di cucina. E poichè l’arte culinaria è stata una passione che ha coltivato da sempre, nel 2024, insieme a Luna, ha aperto un ristorante in zona Porta Romana a

Milano. Si chiama “Bettola Siciliana” e ai fornelli c’è proprio Vittorio che porta avanti le tradizioni e i sapori siciliani. Che non sono un piccolo dettaglio, ma la fanno da padrone. E tutto questo segna anche una bella storia d’amore.