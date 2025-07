Poliziotto ennese sventa una truffa e fa arrestare un uomo

E’ stato arrestato un uomo residente a Noto responsabile della truffa dello specchietto ai danni di un anziano di 72 anni residente a Enna bassa.

Chi ha sventato la truffa

A sventarla è stato un agente di polizia, originario di Enna, ma in servizio alla questura di Forlì che, affacciandosi dal balcone della sua abitazione, si è accorto del raggiro: secondo quanto emerso nel corso delle indagini, coordinate dai carabinieri avvertiti dal poliziotto, il netino avrebbe simulato un incidente, facendo credere all’anziano di essere il responsabile dello scontro tra le due loro auto.

La consegna delle 100 euro

Nel suo racconto alla vittima, avrebbe fatto vedere dei graffi sulla sua macchina, una Bmw di colore bianco e così gli avrebbe proposto di consegnargli 100 euro, evitando di coinvolgere le assicurazioni. In realtà, l’arrestato avrebbe utilizzato dei pastelli in cera per tracciare sulla carrozzeria del proprio veicolo quei segni. La chiamata dell’agente ennese al centralino ha permesso ai carabinieri di arrivare in tempo ed arrestare il netino.

Altri colpi in provincia

Gli accertamenti condotti hanno fatto emergere l’assoluta falsità dell’incidente, permettendo di ricostruire il “modus operandi” dell’uomo, sequestrare “gli strumenti del mestiere” e recuperare la somma di denaro nel frattempo consegnatagli dalla vittima, a cui è stata poi restituita. Si è scoperto che quell’uomo si sarebbe reso protagonista di episodi analoghi nella provincia di Enna