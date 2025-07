Area produttiva di Troina, aggiudicati i lavori per 3 milioni

Il sindaco di Troina, Alfio Giachino, ha annunciato che sono stati aggiudicati i lavori per l’ammodernamento dell’area produttiva Libero Grassi. “Tra qualche settimana, decorsi i necessari tempi tecnici, avverrà l’avvio materiale dei lavori” precisa il primo cittadino, il quale rivendica che si tratta dell’unico intervento finanziato in provincia di Enna e relativo alle aree produttive.

Solo 5 Comuni in Sicilia

In Sicilia solo 5 Comuni hanno ottenuto le risorse, per un ammontare di 14 milioni di euro. Oltre a Troina, gli altri Comuni Carini (in provincia di Palermo); Acireale e Catania e Francofonte (Siracusa)

“L’intervento di 3 milioni di euro prevede la realizzazione di diversi interventi strutturali che ridisigneranno l’aria produttivo secondo le esigenze concordate in diverse riunioni con gli operatori economici locali” spiega il sindaco di Troina.