Defibrillatori, Marano: “Anche quest’anno contributi a fondo perduto, aiuto salvavita per sportivi grazie a mia norma”

Pubblicato l’Avviso del dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo: “Fino a 500 euro a ciascun gestore di impianti sportivi per l’acquisto di un dispositivo salvavita”.

“Una risposta concreta al settore sportivo siciliano ma soprattutto un investimento sulla salute dei suoi atleti. È questo il cuore della norma che porta la mia firma e che per il secondo anno stanzia contributi a fondo perduto per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso gli impianti sportivi, pubblici e privati di tutta la Sicilia. Dopo il decreto attuativo, si aggiunge ora un nuovo tassello: la pubblicazione dell’Avviso da parte del Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana che chiarisce le modalità per farne richiesta”.

Così Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle.

“La mia norma – spiega Marano – consentirà a ciascuno dei gestori di impianti sportivi che ne faranno richiesta di accedere ad un finanziamento fino a 500 euro per dotare la propria struttura di un dispositivo salvavita che, come la cronaca spesso ci ha raccontato, può rivelarsi fondamentale in caso malori improvvisi durante gare e manifestazioni sportive”.

“Una misura – conclude la parlamentare regionale – che vuole sostenere il mondo delle associazioni dilettantistiche e dello sport per la sicurezza dei nostri atleti”.