Grave incidente sulla A19 a Catenanuova, coinvolto un Tir, traffico bloccato

Nuovo grave incidente sulla A19 in prossimità dello svincolo di Catenanuova. Ancora una volta protagonista è stato un camion, il cui conducente, per cause al vaglio della Polizia stradale di Enna, ha perso il controllo del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, il Tir procedeva in direzione di Palermo ma andando a sbattere contro il guard-rail il carico è finito sulla carreggiata in direzione di Catania.

Circolazione in tilt

Un episodio che ha costretto gli investigatori ed il personale dell’Anas a chiudere il tratto dove c’è il carico perso, per cui si consiglia, per aggirare il blocco, di uscire allo svincolo di Catenanuova per poi rientrare sulla A19 da Gerbini. Si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso per il trasporto del ferito in ospedale, sul posto anche i vigili del fuoco