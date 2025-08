“Volevo operarmi al Nord, ora sono felice”, il racconto della paziente salvata a Enna

Pensava di doversi operare, come numerosissimi pazienti siciliani, in un ospedale del Nord Italia la donna di 59 anni, originaria di Catania, malata di tumore, che è stata operata dai medici dell’Umberto I di Enna.

La testimonianza

“Sono stata recentemente operata per un feocromocitoma al surrene destro, scoperto casualmente in seguito a un’ecografia all’addome – racconta E.P. la paziente catanese – Non avevo particolari sintomi se non dei valori pressori sopra la media, iperglicemia e, negli ultimi mesi, rapido dimagrimento. “Di fronte alla diagnosi, la prima reazione è stata quella di molti pazienti siciliani: cercare un centro specializzato fuori regione… Entravo in uno stato ansioso al solo pensiero di dover organizzare un viaggio a tale scopo”.

La decisione

Il punto di svolta è arrivato quando qualcuno le ha parlato dell’équipe di Chirurgia Generale dell’Umberto I di Enna: “Ho pensato: perché crearmi mille problemi organizzativi alla ricerca di un centro di eccellenza lontano da casa quando potrei trovare altrettanto nella mia regione?”.

La donna svela altri aspetti della sua esperienza. “Ciò che mi ha colpito è stata la disponibilità e la gentilezza del Dr. Centonze. Mi ha dato subito un appuntamento e ho avuto modo di spiegare il problema”. Particolare apprezzamento è stato espresso per il supporto ricevuto durante la fase preoperatoria: “Ho dovuto seguire una terapia volta a mantenere bassi i valori pressori e in questo sono stata seguita giorno per giorno dalla straordinaria anestesista, Dr.ssa Roberta Adamo, che è stata sempre pronta a supportarmi davanti a qualunque dubbio e difficoltà”.

“Sono felice”

L’intervento di surrenectomia destra, eseguito in laparoscopia, è durato circa un’ora, con un decorso postoperatorio regolare e senza complicanze. La paziente è stata dimessa dopo quattro giorni in ottime condizioni cliniche. “Adesso, finalmente, la mia pressione è tornata alla normalità e sono felice – conclude la paziente – Anche la glicemia si è normalizzata! So che la mia patologia rientrava tra quelle rare, ma grazie all’equipe dell’ospedale di Enna, l’ho affrontata senza dover fare i bagagli alla ricerca del solito posto lontano dalla mia terra”.

Il direttore generale dell’Asp

“La chirurgia oncologica e il team multidisciplinare costituito – dichiara il Direttore Generale Mario Zappia – sono una realtà che rende la nostra azienda sempre più attrattiva per pazienti da tutta l’isola e non solo, l’eccellenza medica non conosce confini geografici e spesso le competenze migliori si trovano più vicino a casa di quanto si possa immaginare”.