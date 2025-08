Un viaggio nel mito, la danza ai piedi del Castello

Sarà piazza Euno, antistante il castello di Lombardia ad ospitare domani, 5 agosto alle ore 21:00 lo spettacolo di ballo dal titolo “Un viaggio nel mito” con la direzione artistica e coreografie di Ornella La Bianca.

La manifestazione

La maestra di danza è laureata a Roma in Danza e Coreografia, oggi direttrice artistica dall’ Accademia del Balletto OLB ,coreografa e regista pluripremiata, vincitrice del primo premio coreografia RAI ” Gala’ del Mediterraneo ” primo premio coreografia a Praga ” Festival Mondiale Danza “, prima classificata alle regionali Danza per tecnica e composizione coreografica e più volte finalista alle nazionali a Roma . La manifestazione con il patrocinio del comune di Enna è inserita nella programmazione dei Teatri del Cielo.

Il mito di Proserpina

Un viaggio nel mito porterà gli spettatori dentro la narrazione che appartiene ad Enna più che ogni altro mito. Decantato nella metamorfosi di Ovidio narra della bellissima Proserpina rapita dal dio degli inferi sulle rive del lago di Pergusa. I danzatori conducono per mano in questo magico viaggio tra gli inferi e la terra mentre scorrono le stagioni, simbolo del passaggio dalla luce della primavera e dell’estate al buio dell’autunno e dell’inverno. Sul palco la spensieratezza di una fanciulla, Proserpina che viene distrutta dal rapimento , dalla violenza subita da parte di Plutone , la disperazione di una madre , Cerere per la perdita della figlia e infine l’intervento supremo di Giove che riporta l’ equilibrio tra i due mondi