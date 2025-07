Castello di Lombardia, sabato tra le stelle con la comicità di Castiglia

“E quindi uscimmo a riveder le stelle” arriva alla sua terza edizione. L’appuntamento è per sabato 2 agosto ai piedi del Castello di Lombardia dalle ore 20,00 in poi. Come fa sapere la Pro Loco di Enna quest’ anno ci saranno le postazioni astronomiche con telescopio curate dal Gruppo astrofili catanesi Guido Ruggieri sistemate in angoli appositamente al buio per poter meglio guardare, studiare ed ammirare le stelle in un luogo mitologico che porterà i visitatori ad essere sospesi tra mito, storia e cultura.

Musica e cabaret

L’evento sarà completato da musica e risate, infatti ci sarà un concerto del gruppo “Sikula Retró” che allieterà la serata con brani tradizionali rivisti e rivisitati in chiave moderna, una musica che accontenta tutte le età, e la contagiosa simpatia di Giuseppe Castiglia, tutto presentato dalla cantante Gabriella Rovetto. Non mancherà un’area food per completare la serata e uno spazio dedicato ai mercatini dei creativi.